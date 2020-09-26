وزير داخلية النمسا: لا تسامح في تطبيق حظر التجول للسيطرة على الوباء

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا اليوم أنه لا تسامح مطلقا فى تطبيق حظر التجول فى البلاد بعد عودة الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا.
الإصابات وهي فورارلبرغ وتيرول وسالزبورغ، مشيرا إلى أنه تم التفتيش على 2239 مطعمًا ومكانًا عاما في جميع الولايات الثلاث مساء أمس.
وقال الوزير فى تصريحات له اليوم السبت إنه تم فرض حظر التجول بعد العاشرة مساء فى ثلاث ولايات نمساوية لمواجهة العدد المتزايد من
وأضاف الوزير أنه في بقية الولايات النمساوية تنتهي التجمعات ويفرض حظر التجول فى الواحدة صباحا.
وأضاف قائلا "لقد سئمنا جميعًا من فيروس كورونا.. هناك حقيقة أننا نواجه حاليًا أعدادًا متزايدة من الإصابات.
لقد تم تسجيل 14 ألف إصابة جديدة في شهر سبتمبر الجاري وحده" مشيرا إلى أن الحالة الراهنة تتطلب زيادة مراقبة حظر التجول من قبل الشرطة.
وقال نيهمر "مصلحتنا المشتركة تقتضي تقليل عدد الإصابات"، مشددا على أهمية السيطرة الصارمة والمكثفة من أجل تجنب التجمعات التى تنشر العدوى.
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