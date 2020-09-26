ماريا زاخاروفا: حذف فيسبوك صفحات روسية تدخل في شؤون بلادنا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن حذف فيسبوك لصفحات روسية ، يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا من قبل الشركة وفقا لروسيا اليوم.
و صرحت زاخاروف في حديث لقناة "روسيا 24" ، إن ما تمارسه شركة"فيسبوك" هو "تطهير للمجال الإعلامي"، مضيفة: "يمكن أن نسمي ذلك رقابة أو أي شيء آخر، فيما نحن مدركون الغاية من وراء ذلك".
وأشارت إلى إعلان "فيسبوك" عن حذف صفحات روسيةيقدم الوضع "كأن هناك أعمالا عدائية من قبل روسيا تجاه الولايات المتحدة والمجتمع والمستخدمين"، مضيفة أن حجب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر "عنصرا من صياغة الأجندة الإعلامية".
وكانت شركة "فيسبوك" قد أعلنت أمس الخميس عن حذف 3 "شبكات" من الصفحات الروسية، "انتهكت قواعد "فيسبوك" لمنع التدخل الخارجي في السياسة.
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