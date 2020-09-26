منفذ هجوم “شارلي إبدو” يعترف ويكشف الدوافع

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هجوم قرب المقر القديم لـ"شارلي إيبدو"
اشارت وسائل إعلام فرنسية الى أن المشتبه فيه بتنفيذ عملية الطعن أمام مقر مجلة “شارلي إبدو” السابق في باريس أمس الجمعة اعترف بذنبه وكشف عن دوافعه.
ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم السبت عن مصادر قريبة من التحقيق تأكيده أن المشتبه فيه الرئيسي، وهو شاب مولود في باكستان يبلغ من العمر 18 عاما، أقر بارتكابه الهجوم وبرر ما فعله بإعادة نشر “شارلي إبدو” مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.
وأشارت الوكالة إلى أن منفذ الهجوم وصل فرنسا قبل ثلاث سنوات عندما كان قاصرا، ولم يظهر أي دلالة للتطرف حتى بلوغه سن الرشد.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الشاب قد أوقف في يونيو الماضي لحيازته سلاحا أبيض، عبارة عن “مفك براغي”.
وأفادت “فرانس برس” بأن الشرطة أوقفت على ذمة التحقيق سبعة أشخاص على خلفية الهجوم، بينهم خمسة رجال، مشيرة إلى أن السلطات أفرجت عن مشتبه فيه ثان تم اعتقاله في موقع الاعتداء، وهو جزائري في سن 33 عاما، وذلك “بعد تبرئة ساحته”.
وجاء هجوم أمس على خلفية محاكمة منفذي الاعتداء الذي أودى في يناير 2015 بأرواح 12 من صحفيي “شارلي إبدو”.
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