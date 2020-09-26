حاكم دبي: الإمارات ستباشر قريباً مشاريع طموحة في مجال العلوم الفضائية

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آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 4:08 مساءً
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ان بلاده ستباشر قريبا مشاريع جديدة وطموحة في مجال العلوم الفضائية. وتتضمن هذه المشاريع تطوير أقمار صناعية متخصصة ومركز تدريبي على المهام في الفضاء الخارجي.
يأتي هذا الإعلان بعد استعراضه “خطة مركز محمد بن راشد للفضاء خلال العشرة أعوام القادمة”.
وقال الشيخ محمد بن راشد مغردا على “تويتر”: “ستعمل برامج الفضاء المستدامة لدينا على النهوض بجميع قطاعاتنا الأخرى وخلق مواهب جديدة. سوف نشارك خبرتنا مع بقية المنطقة ونبني شراكات معرفية عالمية لصالح البشرية”.
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