فرنسا..القبض على مشتبه به جديد في هجوم صحيفة شارلي إيبدو

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 3:51 مساءً

أعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف مشتبه فيه جديد في هجوم باريس ، وقد وضع في الحبس على ذمة التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس السبت.

وأوضحت الوكالة أن المشتبه الجديد كان يسكن سابقا مع منفذ الهجوم أمام مقر صحيفة شارلي إيبدو القديم .

وبذلك، ارتفع إلى سبعة عدد الموقوفين صباح السبت من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي ألقت الشرطة القبض عليه بعيد الهجوم الذي أسفر عن سقوط جريحين في حالة خطرة، وهو مولود في باكستان وعمره 18 عاما.

وقالت قناة “بي أف أم تي في” إنه لغاية اللحظة لم توجه للمشتبه به أي تهمة.

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ولا يزال السبعة قيد الاحتجاز.

وهاجم مسلح، بساطور مخصص لتقطيع اللحوم، شخصين كانا قد خرجا لتناول سيجارة خارج مبنى مكتبي، حيث قتل مسلحون متشددون موظفين في مجلة “شارلي إيبدو” الساخرة، قبل خمس سنوات.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان في تصريح لمحطة “فرانس 2” التلفزيونية الفرنسية أن الهجوم وقع “في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين المتشددين ومما لاشك فيه هو هجوم دامٍ جديد على بلدنا”.

وكانت السلطات قد أعلنت اعتقال شخصين يشتبه بضلوعهما في الهجوم.

وقد اعترف أحد الرجلين المعتقلين (أولا) في أعقاب هجوم الطعن الذي هز العاصمة الفرنسية باريس، بأنه منفذ الهجوم، فيما يبحث المحققون تواطؤ الرجل الثاني معه، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.