كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يعلن انخفاض مناسيب النيل في معظم القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مناسيب النيل، انخفاضها الملحوظ في معظم القطاعات، حسبما ذكرت وزارة الري السودانية، اليوم السبت.

وأصدرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانًا رسميًا قالت فيه إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 460 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 80 مليون متر مكعب.

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وأضافت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية، أنها تتوقع تشهد المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في كل القطاعات.

وكانت اللجنة، دعت الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.