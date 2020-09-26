كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن قرصنة حواسيب مصممي لقاح "سبوتنيك-V" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت حواسيب مصممي لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لكورونا، لهجمات قرصنة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

وكشف مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ: "كانت هناك هجمات هاكر، لست خبيراً في التقنيات الرقمية ولا أستطيع إصدار أحكام مهنية حول أهداف هذه الهجمات وإن كانت على صلة باللقاح أم لا".

وقال ألكسندر غينتسبورغ: "لكن حواسيب مصممينا تعرضت لمحاولات قرصنة بالفعل"، مشيراً إلى أن الهجمات وقعت قبل عدة أشهر، أثناء إجراء العمل على تطوير اللقاح.

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وقد أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أكثر من 3.5 ألف متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك - V" في سياق الاختبارات المتعلقة بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن الاختبارات مازالت مستمرة.

وقال موراشكو في تصريحات صحفية: "اليوم تستمر الدراسات السريرية بعد تسجيل هذا اللقاح، حيث تلقى أكثر من 3.5 ألف مريض اللقاح"، مؤكدا أن كل شيء يسير كالمعتاد. وأضاف موراشكو "أن هناك لقاحين محليين آخرين يخضعان لتجارب إكلينيكية، وهما لقاحان لمعهد تشوماكوف ومركز "فيكتور"، لافتا إلى أنه بهذا الشكل ستكون الدولة قادرة على الاختيار.

وشدد وزير الصحة الروسي، على أن الأدوية المصرح باستخدامها للعلاج من "كوفيد-19" سيتم إدراجها ضمن قائمة الأدوية الحيوية والأساسية للحياة.