ولاعة تتسبب في حريق منزل بطنجة..طفلة صغيرة كانت تلعب بها وأشعلت النار في البيت!

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم السبت، بطنجة، من إخماد حريق شب بمنزل موجود في حي بوربعات، ما خلف في خسائر مادية دون وقوع إصابات.

وكشف شهود عيان ل”اليوم24″ أن الحريق تسببت فيه طفلة صغيرة، كانت تلعب بولاعة، إذ قامت بإشعال النار في أثاث المنزل، ما أدى إلى احتراق جزء كبير منه.

وأضاف شهود عيان، أن جيران الحي وأفراد الأسرة انتبهوا إلى انبعاث الدخان، إذ تم الاتصال بعناصر الوقاية المدنية التي تدخلت في الوقت المناسب على حد تعبيرهم.



