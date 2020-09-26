شفشاون..مصرع عامل في حادث مهني مؤلم لتثبيت الأنابيب-صوة

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توفي عامل، مساء أمس الجمعة، بشفشاون، متأثرا بجروح خطيرة، إثر انهيار التربة عليه داخل حفرة لتثبيت الأنابيب بمركز بني رزين.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن العامل المنحدر من واد زم كان يشتغل مع المقاول المشرف على مشروع “الواد الحار”، قبل أن يتفاجئ بانهيار التربة فوق رأسه على عمق حوالي ثلاثة أمتار بحفرة.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من انتشال جثة العامل من تحت الأنقاض، إذ تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون.
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