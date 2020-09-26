جلسات البرلمان عن بعد…البرلمان الأرجنتيني يتابع مغامرة جنسية لنائب لم ينتبه لاستمرارية البث- فيديو

اضطر نائب أرجنتيني للإستقالة من منصبه، بعد ظهوره في مشهد فاضح، أثناء انعقاد جلسة برلمانية افتراضية، بثت على المباشر، وشاهدها عدد كبير من المتابعين.

وذكرت صحف إسبانية اليوم، أن النائب خوان إيميليو العامري، قد ظهر في بث مباشر يشاهده الآلاف، وهو في وضع “جنسي” مع صديقته ما أثار استياء عارما بين زملائه، خصوصا وأنه أب لثلاثة أبناء، ما اضطره لمحاولة الإعتذار، موضحًا أنه كان يعتقد أن الربط بالإنترنت لم يكن متاحا في ذلك الوقت.

وتابع هذا الموقف الجنسي خلال جلسة البرلمان الآلاف من المتابعين خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حقق فيديو منذ ذلك الحين نسبة مشاهدة عالية.

فعلى الشاشة العملاقة المثبتة في البرلمان، خلال هذه الجلسات التي لا يحضر فيها سوى جزء من النواب، فيما يحضر الجزء الآخر عبر الفيديو، ظهرت امرأة على الصورة المصغرة للشاشة بجوار خوان إميليو أميري الذي كان يحتضنها، قبل أن يمسك نائب محافظة سالتا (شمال شرق) بصدرها ويجذبها من قميصها الأسود الذي كانت ترتديه ويبدأ في تقبيله.

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وإثر ذلك، أوقف رئيس البرلمان، سيرخيو ماسا، الجلسة قبل رفعها، وقال: “طوال أشهر العمل عن بعد هذه، شهدنا مواقف مختلفة لنواب تغلّب عليهم النعاس أو اختفوا عن الشاشة خلال الجلسات، لكن الوضع الذي رأيناه يتخطى قواعد حسن السلوك في هذا المجلس”.