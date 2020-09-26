وفاة الفنان الكوميدي المصري المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

توفي اليوم السبت، الفنان الكومدي المصري المنتصر بالله، بعد صراع طويل مع المرض بأحد المستشفيات، عن عمر عمر يناهز 70 عاماً.

وكان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، وفق ما أوردت صحيفة اليوم السابع، مما تسبب فى إبعاده عن التمثيل، لفترات قبل يظهر في أدوار لا تتطلب مجهودا كبيرا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف في مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال التلفزونية.

ويعتبر المنتصر بالله من أبرز الوجوه الفنية على الساحة المصرية والعربية، فهو فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التي يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.