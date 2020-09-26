تتواصل عمليات الهجرة السرية لمواطنين مغاربة عبر قوارب بسيطة تشق عباب البحر تجاه السواحل الإسبانية.
وأظهر شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد لوصول نحو 20 من “الحراكة” إلى شواطئ إحدى البلدات الإسبانية، بعد رحلة طويلة في البحر، وبرفقتهم عدد من الأطفال والنساء والقاصرين.
ويبين الشريط قيام المهاجرين بالسجود شكرا لله على وصولهم آمنين إلى البر الإسباني، فيما تطمئنهم إحدى الناشطات بعدم وجود أي خطر عليهم من الإعتقال وأن لا وجود لعناصر الشرطة الأسبانية هناك.
مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على المنصات الإجتماعية، جلب تعاطفا ممزوجا بالأسى لدى رواد التواصل، الذين اعتبروها دليلا على تردي الاوضاع الإقتصادية وانسداد الأفق الذي يدفع مواطنين إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى إسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر برفقتهم أطفال.. مهاجرون مغاربة “يسجدون شكرا” بعد وصولهم إلى سواحل إسبانيا عبر قارب صيد -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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