صافرة عراقية تضبط مواجهة سعودية خالصة في دوري أبطال آسيا

رياضة 2020-09-26 | 15:28 255 مشاهدة أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020. واناط الاسيوي مهمة قيادة مباراة النصر السعودي امام مواطنه التعاون الى الحكم الدولي العراقي علي صباح. وستقام المباراة يوم غد الاحد على استاد الاتحاد في العاصمة القطرية الدوحة. يذكر ان علي صباح اهو اول حكم عراقي قاد مباراة باستخدام تقنية الفيديو المساعد "فار".

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