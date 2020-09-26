اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق لليوم. وسجلت عدد الإصابات:4270 اما عدد حالات الشفاء:3652 فيما بلغت عدد حالات الوفاة:68 Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكثر من 4200 اصابة.. تعرف على الموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.