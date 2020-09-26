استئناف تدريبات منتخب الناشئين تحضيراً للاستحقاقات المقبلة

وقال مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد في بيان إنه "سنعاود تدريباتنا غدا بتواجد لاعبي محافظة بغداد فقط"، مبيناً ان "لاعبي بقية المحافظات سيلتحقون بالوحدات التدريبية تباعا بعد إكمال الترتيبات الإدارية بالتعاون مع الهيأة التطبيعية".وأضاف محمد: "عملنا مع المنتخب ينصب على بناء جيل مميز يخدم المنتخب الأول لسنوات طويلة من خلال اختيار المواهب التي ركزنا على نوعيتها وحسب الأعمار الصحيحة".

واضح: "سنتبع خلال التدريبات جميع إجراءات الوقاية والتباعد التي أوصت بها وزارة الصحة للحفاظ على لاعبينا من الإصابة بفايروس كورونا".

واختتم: "تدريباتنا ستستمر لمدة أسبوعين، ومن بعدها سنفتح باب الاختبارات لفترة أسبوعين أيضا من أجل ضم من يستحق من المواهب إلى المنتخب وتمثيله في البطولات المقبلة".

