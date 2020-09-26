استئناف تدريبات منتخب الناشئين تحضيراً للاستحقاقات المقبلة

2020-09-26 | 15:06
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يعاود منتخب الناشئين تدريباته الفعلية، غدا الأحد، تحضيرا للاستحقاقات الآسيوية المقبلة، حيث ستنطلق الوحدة التدريبية للمنتخب في الساعة الثامنة صباحا على ملعب الشعب الثاني بحضور لاعبي بغداد فقط.
وأضاف محمد: "عملنا مع المنتخب ينصب على بناء جيل مميز يخدم المنتخب الأول لسنوات طويلة من خلال اختيار المواهب التي ركزنا على نوعيتها وحسب الأعمار الصحيحة".
واضح: "سنتبع خلال التدريبات جميع إجراءات الوقاية والتباعد التي أوصت بها وزارة الصحة للحفاظ على لاعبينا من الإصابة بفايروس كورونا".
واختتم: "تدريباتنا ستستمر لمدة أسبوعين، ومن بعدها سنفتح باب الاختبارات لفترة أسبوعين أيضا من أجل ضم من يستحق من المواهب إلى المنتخب وتمثيله في البطولات المقبلة".
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