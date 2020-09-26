اخبار العالم

استئناف تدريبات منتخب الناشئين تحضيراً للاستحقاقات المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-09-26 | 15:06

استئناف تدريبات منتخب الناشئين تحضيراً للاستحقاقات المقبلة

0 مشاهدة

يعاود منتخب الناشئين تدريباته الفعلية، غدا الأحد، تحضيرا للاستحقاقات الآسيوية المقبلة، حيث ستنطلق الوحدة التدريبية للمنتخب في الساعة الثامنة صباحا على ملعب الشعب الثاني بحضور لاعبي بغداد فقط.
وقال مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد في بيان إنه "سنعاود تدريباتنا غدا بتواجد لاعبي محافظة بغداد فقط"، مبيناً ان "لاعبي بقية المحافظات سيلتحقون بالوحدات التدريبية تباعا بعد إكمال الترتيبات الإدارية بالتعاون مع الهيأة التطبيعية".

وأضاف محمد: "عملنا مع المنتخب ينصب على بناء جيل مميز يخدم المنتخب الأول لسنوات طويلة من خلال اختيار المواهب التي ركزنا على نوعيتها وحسب الأعمار الصحيحة".

واضح: "سنتبع خلال التدريبات جميع إجراءات الوقاية والتباعد التي أوصت بها وزارة الصحة للحفاظ على لاعبينا من الإصابة بفايروس ".

واختتم: "تدريباتنا ستستمر لمدة أسبوعين، ومن بعدها سنفتح باب الاختبارات لفترة أسبوعين أيضا من أجل ضم من يستحق من المواهب إلى المنتخب وتمثيله في البطولات المقبلة".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف تدريبات منتخب الناشئين تحضيراً للاستحقاقات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا