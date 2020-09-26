جمع تواقيع بشأن موظفي عقود الكهرباء

اعلن عضو اللجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، السبت، عن جمع تواقيع أعضاء البرلمان من اجل اضافة خدمة عقود وزارة الكهرباء بالإضافة إلى احتساب الشهادة اثناء فترة العقد.

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