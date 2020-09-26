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الاتحاد الاسيوي يرفض احتجاج الهلال على قرار اقصائه من دوري الابطال

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2020-09-26 | 14:58

الاتحاد الاسيوي يرفض احتجاج الهلال على قرار اقصائه من دوري الابطال

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اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، رفضه الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال السعودي على خلفية أقصائه من بطوبة دوري ابطال آسيا.
واعتبر الاتحاد الاسيوي فريق الهلال منسحباً بسبب عدم قدرته على تأمين 13 لاعبا على الأقل قبل مباراة الأهلي دبي، حيث لم يتمكن الهلال سوى بتأمين 11 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس للمرمى.

وذكر الاسيوي في بيان أن "لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اليوم رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19)".


واضف "لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر".
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