البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور ١٧٩ نائباً". وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد دعا، الثلاثاء الماضي، النواب الى حضور جلسة السبت المقبل لتمرير قانون الانتخابات.

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