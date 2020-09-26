الشابندر: لافضل لامريكا على العراق باسقاط صدام.. هذه غايتها

أكد السياسي المستقل، عزت الشابندر، السبت، ان الولايات المتحدة لم يكن لها فضل على العراق، مشيرا الى ان غاية واشنطن كان اسقاط الدولة. على حد تعبيره.
وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر، تابعته الخليج 365، "لا فضل لأمريكا على العراق لأنها أسقطت الدولة، و أعدمت صدّام، و أغرَقت معارضتهُ في وقتٍ واحد".
وزاد بالقول "اُخاطب غير المطّلعين و الجَهَلَة، و أيضا مرتزقة السفارات و السفلة الذين يمُّنون بفضل امريكا على المعارضة عودتها".
وتابع "اقول لهم؛ امريكا و ان كان صدام هدفها لكن اسقاط الدولة غايتها، المعارضة عادت لاستعادتها لكن السّيلُ كان اكبر من حجمها فغرقت و اغرقَت البلاد معها. تلك هي الحكاية".
وزاد بالقول "اُخاطب غير المطّلعين و الجَهَلَة، و أيضا مرتزقة السفارات و السفلة الذين يمُّنون بفضل امريكا على المعارضة عودتها".
وتابع "اقول لهم؛ امريكا و ان كان صدام هدفها لكن اسقاط الدولة غايتها، المعارضة عادت لاستعادتها لكن السّيلُ كان اكبر من حجمها فغرقت و اغرقَت البلاد معها. تلك هي الحكاية".
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