الشابندر: لافضل لامريكا على العراق باسقاط صدام.. هذه غايتها

وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر، تابعته الخليج 365، "لا فضل لأمريكا على العراق لأنها أسقطت الدولة، و أعدمت صدّام، و أغرَقت معارضتهُ في وقتٍ واحد".

‏وزاد بالقول "اُخاطب غير المطّلعين و الجَهَلَة، و أيضا مرتزقة السفارات و السفلة الذين يمُّنون بفضل امريكا على المعارضة عودتها".



وتابع "اقول لهم؛ امريكا و ان كان صدام هدفها لكن اسقاط الدولة غايتها، المعارضة عادت لاستعادتها لكن السّيلُ كان اكبر من حجمها فغرقت و اغرقَت البلاد معها. تلك هي الحكاية".