شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين في المملكة إلى 332.790 حالة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين في المملكة إلى 316.405 حالة. وسجلت الوزارة 30 حالة وفاة جديدة ليبلغ جمالي الوفيات بكورونا 4.655 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 11.730 حالة، منها 1.035 حالة حرجة.

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