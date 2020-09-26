شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. حريق الأقسام والمجمع العلمى وتعذيب المواطنين فى رابعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك جماعة الإخوان الإرهابية تاريخ حافل من العنف والإرهاب وقتل الأبرياء، فهم أصحاب نظرية الحكم او القتل، ومارست الجماعة كل أنواع العنف ضد المواطنين الأبرياء، والآن تواصل هذه الجماعة دعوات التحريض وذلك من خلال التشكيك ونشر الشائعات والأكاذيب والأخبار والفيديوهات المفبركة للوصول لأهدافهم الخبيثة.
ومن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية، حريق أقسام الشرطة واقتحامها، حرق المجمع العلمى، حيث إنه خلال أحداث مجلس الوزراء فى غضون 17 ديسمبر عام 2011، والتى فقدت فيها مصر والإنسانية جمعاء الآلاف من المخطوطات النادرة والفريدة من الصعب استعادتها من جديد، حيث احترقت معظم محتويات المجمع، فلم يتبق منها سوى 25 ألف من الكتب والوثائق من أصل 200 ألف نسخة نادرة كانت تمثل ذاكرة مصر منذ عام 1798.
اعتصام رابعة المسلح، ذلك الحدث الذي سيظل شاهدًا على إرهاب جماعة إرهابية، اتخذت من الدين وسيلة لتحقيق أهدافها ، وستارًا لتنفيذ مخططاتها التخريبية، الذى كان بمثابة معسكرًا مسلحًا يهدد ويتوعد الوطن، ومنبرًا لفتاوى الحرق والتدمير وترويع المواطنين، وأصبح بؤرة إرهابية وتحول لسلخانة لتعذيب المعارضين والتنكيل بهم.
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