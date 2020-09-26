شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تدشن مركزا بحثيا لإعداد سياسات وأبحاث ودراسة التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مركزًا بحثيًا، لإعداد السياسات والأبحاث المتخصصة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم الدعم التشريعى لأعضائها فى المجالس النيابية.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب أنه سوف يخصص جهد المركز خلال المرحلة المقبلة فى العمل على دراسة التشريعات الحالية وصياغة تعديلات عليها بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 وتعديلاته فى 2019، أو وضع نصوص تشريعية جديدة، تخدم الدولة والمواطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت من قبل عن القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، فى الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).

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وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية فى سباق النواب، كالتالي:

محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحى، ومحمود بدر، ومى كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلى، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولى، وغادة على، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزى، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغنى، وخالد بدوى، ورشا فايز.

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 5 مقاعد فى مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التى أجريت فى أغسطس الماضي.

وتواصل التنسيقية، الاستثمار فى خلق كوادر سياسية من مختلف التوجهات، والتخصصات، للدفع بهم فى الحياة العامة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.