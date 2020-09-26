سلطات البيضاء توقف شخصا ينتحل صفة ضابط شرطة ويتدخل لإخلاء سبيل مخالفين للطوارئ!

ألقت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، القبض على شخص كان ينتحل صفة رجل شرطة ويقوم بتدخلات على هذا الأساس.

وجاء في بلاغ للسلطات الأمنية، بأن عناصرالشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 25 شتنبر الجاري، من توقيف الشخص المعني و يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان في حالة سكر متقدمة ولا يحمل الكمامة الواقية، كما كان ينتحل صفة ضابط شرطة باستعمال أصفاد مهنية مهربة، بدعوى التدخل لإخلاء سبيل أشخاص ضبطوا متلبسين بخرق إجراءات حالة الطوارئ.

ووفقا للمصدر ذاته فقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.