صحيفة جزائريّة تغير شعارها لـ"صحيفة تهتم بالشأن الوطني وفلسطين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في سابقة أولى لم تحدث في الصِّحافة العربية، استبدلت صحيفة جزائرية من شعارها الرئيسي، الذي بدأت به كصحيفة تهتم بالشأن الوطني والمغاربي، إلى "صحيفة تهتم بالشأن الوطني وفلسطين" انسجاما مع مواقف الجزائر.

وفي آب/ أغسطس، قررت صحيفة "الوسيط المغاربى" اليومية الجزائرية تخصيص ست صفحات يومية، لشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى صفحة للثقافة الفلسطينية، حيث ستتناول صحيفة "الوسيط المغاربى" الأخبار والتقارير والمقالات التي تهتم وتعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين.

وإلى جانب التغطية اليومية لكل جديد حول قضايا فلسطين والقدس والأسرى، وتأتي هذه اللفتة من صحيفة "الوسيط المغاربى" في إطار اهتمام الجزائر، ووسائل إعلامها المختلفة بقضية الشعب الفلسطيني، وتقديم كافة الإمكانيات لإبراز قضيته ودعم عدالتها للوصول إلى الحرية وإقامة الدولة المستقلة.

ومن الجدير بالذكر، أن هناك عشرات الصحف الجزائرية والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية التي تفرد مساحات واسعة مخصصة عبر صفحاتها لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتخصص مساحات واسعة منها بشكل دائم عبر صفحاتها للأخبار والتقارير الإعلامية والمقالات التي تختص وتهتم بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.