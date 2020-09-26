ريال مدريد يعلن إصابة نجمه قبل ملاقاة بيتيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني سيفقد أحد نجومه في مباراة ريال بيتيس المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، السبت، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الليغا.

وأعلن الفريق الملكي في بيان عبر موقعه، أن "الظهير مارسيلو لن يسافر مع الفريق إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس الليلة".

وتابع البيان "النجم البرازيلي كان ضمن 22 لاعبًا استدعاهم زيدان لهذه المباراة، لكنه غاب في اللحظة الأخيرة بسبب آلام في الظهر".

ولم يشارك ريال مدريد في منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني، ثم تعادل سلبيًا مع سوسييداد في الجولة الثانية.

ومن المتوقع أن يشارك الفرنسي فيرلاند ميندي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة اليوم.