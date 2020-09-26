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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: استشهاد وإصابة أكثر من 200 مدنياً بنيران الحوثيين في الحديدة منذ مطلع العام والان مع التفاصيل
السبت 26 سبتمبر 2020
استشهد وأصيب 205 مدنياً بنيران مليشيات الحوثي الانقلابية، منذ مطلع عام 2020م، وحتى منتصف سبتمبر الجاري، غالبيتهم في 4 مديريات جنوبي الحديدة(غربي اليمن).
وقال تقرير رصد إعلامي للمركز الإعلامي لقوات العمالقة، إن 62 مدنيا استشهدوا ، وأصيب 143 مدنياً، بنيران وقذائف وصواريخ وألغام الحوثيين، غالبيتهم في مديريات ( حيس، التحيتا، الدريهمي، بيت الفقيه).
ومن بين الشهداء والجرحى 53 طفلاً وامرأة منذ تسعة أشهر بنيران وقذائف وصواريخ المليشيات الحوثية.
وأكد التقرير استشهاد وإصابة أكثر من 2574 مدنيا، من بينهم، نساء وأطفال، بنيران وقذائف مليشيات الحوثي منذ إعلان الهدنة في الحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم الموقع بين الشرعية والانقلاب في 18 ديسمبر 2018م
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