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إدارة الرئيس الأمريكي تدرس وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات جديدة لتشديد الضغط على المتمردين الحوثيين في اليمن، بما فيها إمكانية تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية.

 

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قولها إن مسؤولين أمريكيين يرون من هذا التوجه غاية لـ"تحقيق المزيد من العزلة لإيران راعية هذه الجماعة".

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ويؤدي تصنيف جماعة الحوثي، "منظمة إرهابية"، إلى منعها من الحصول على الدعم والإسناد مع عدم إمكانية سفر أعضاء منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية للجماعة.

 

هذا ولم تتخذ الإدارة الأمريكية أي قرار بعد بهذا الشأن، حسب مسؤولين لم تفصح "واشنطن بوست" عن هويتهم، لكن البيت الأبيض يدرس عدة خيارات، من ضمنها "تصنيف قادة في جماعة الحوثي "كإرهابيين عالميين".

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