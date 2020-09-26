حصيلة إصابات فيروس كورونا تتجاوز عتبة الألف لأول مرة في تونس

السبت 26 سبتمبر 2020

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف إصابة في اليوم الواحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم السبت، في وقت يشهد فيه تفشي الوباء طفرة في أنحاء البلاد.



وبلغ عدد المصابين، بحسب آخر تحديث، 1087 فيما توفي 11 شخصا جراء الفيروس في يوم واحد، وهذه حصيلة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.

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وأصبح إجمالي عدد الوفيات 191، ويرقد في المستشفيات 240 مريضا مقابل 71 في غرف الإنعاش و27 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحذر مسؤولون بوزارة الصحة من وضع أكثر خطورة في أكتوبر المقبل في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي الفيروس، وفي ظل استبعاد الحكومة حتى الآن العودة إلى الحجر الصحي العام.

وبدأت الشرطة بحملات في الشوارع ووسائل النقل العام لفرض ارتداء الكمامات الواقية فيما تتجه السلطات إلى الإعلان عن إجراءات أخرى لفرض قيود على التجمع وحركة النقل في المناطق الموبوءة.