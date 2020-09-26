- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إصابات فيروس كورونا تتجاوز عتبة الألف لأول مرة في تونس والان مع التفاصيل
السبت 26 سبتمبر 2020
تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف إصابة في اليوم الواحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم السبت، في وقت يشهد فيه تفشي الوباء طفرة في أنحاء البلاد.
وبلغ عدد المصابين، بحسب آخر تحديث، 1087 فيما توفي 11 شخصا جراء الفيروس في يوم واحد، وهذه حصيلة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.
وأصبح إجمالي عدد الوفيات 191، ويرقد في المستشفيات 240 مريضا مقابل 71 في غرف الإنعاش و27 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.
وحذر مسؤولون بوزارة الصحة من وضع أكثر خطورة في أكتوبر المقبل في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي الفيروس، وفي ظل استبعاد الحكومة حتى الآن العودة إلى الحجر الصحي العام.
وبدأت الشرطة بحملات في الشوارع ووسائل النقل العام لفرض ارتداء الكمامات الواقية فيما تتجه السلطات إلى الإعلان عن إجراءات أخرى لفرض قيود على التجمع وحركة النقل في المناطق الموبوءة.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة إصابات فيروس كورونا تتجاوز عتبة الألف لأول مرة في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.