شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: من يحتفل لسقوط المبادرة الفرنسية "سيندم" والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري اليوم السبت إن كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية لدفع زعماء لبنان المنقسمين إلى تشكيل حكومة جديدة سيندم على ضياع تلك الفرصة.

وأضاف في بيان "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنكم ستعضون أصابعكم ندما".