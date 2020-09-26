شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية "جامو وكشمير" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت، ولاية "جامو وكشمير"، وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية - إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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