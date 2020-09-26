شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى جراء حريق منشأة أبحاث لشركة "هواوي" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السلطات المحلية إنه وردت تقارير عن سقوط قتلى بعد أن أخمد رجال الإطفاء حريقا بدأ بعد ظهر أمس الجمعة.
وأظهرت مقاطع فيديو أدخنة تتصاعد من الطوابق العليا لمبنى على شكل صندوق، يضم جزء من منشأة "سونجشان" للأبحاث التابعة للشركة.
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