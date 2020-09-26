شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: نتطلع لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وقال البرهان في خطابه اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اقتصادي بالخرطوم، إن مخرجات المؤتمر وتوصياته "ستجد كامل الدعم والتنفيذ من الحكومة السودانية".

وأضاف أنه ينبغي أن "يكون المؤتمر نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي وأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

بدوره, قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر بعنوان:"الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل".

وانطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول تحت شعار "نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة" وذلك لوضع خارطة طريق لتصحيح المسار الانتاجى والتنموى لتحقيق النهضة والرفاهية للأمة السودانية.