شكرا لقرائتكم خبر عن الهنْد تكسر حاجز الـ 1000 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 1089 وفاةً و85362 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وأفادت وزارة الصحة الهندية بارتفاع العدد الإجمالي لوَفَيَات الفيروس إلى 93379، فيما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة حاجز 5903932 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهنْد تكسر حاجز الـ 1000 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.