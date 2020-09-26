الفتح يضع معايير لاختيار الدوائر الانتخابية

أفاد مصدر من داخل اجتماع تحالف الفتح، السبت، بوضع التحالف معايير لاختيار الدوائر الانتخابية.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على وضع معايير لاختيار الدوائر الانتخابية وذلك بالاعتماد على بان تكون الدوائر وفقا لاحصائيات 2010 لجهاز المركزي للإحصاء".



وأضاف أن "ذلك سيكون بما لا يتعارض مع سجلات الناخبين وفي جميع المحافظات دون اي استثناء لأي محافظة".



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