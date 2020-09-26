فيروس كورونا ينهي حياة لاعب الميناء السابق

رياضة 2020-09-26 | 14:00 969 مشاهدة أعلن نادي الميناء الرياضي، عن وفاة لاعب كرة السفانة السابق عبد المهدي هادي، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا وذكر النادي في بيان أن "ادارة نادي الميناء الرياضي بأحر التعازي والمواساة للوسط الرياضي البصري لوفاة لاعب نادي الميناء السابق عبد المهدي هادي طاهر". وأضاف "سائلين الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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