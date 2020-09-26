مصدر: خلافات بين الكتل السياسية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك خلافات حاليآ حدثت في توزيع الدوائر في بعض المحافظات بعد ان اصبح الاغلب مقتنع بموضوع الدوائر المتعددة".

وأوضح المصدر، أن "طبيعة الخلاف في بعض الوحدات الاداريه وضم هذه الوحدات، فضلا عن وجود مقترح لتجاوز الخلاف بالتصويت على دوائر كل محافظة بشكل منفصل".