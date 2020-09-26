وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك خلافات حاليآ حدثت في توزيع الدوائر في بعض المحافظات بعد ان اصبح الاغلب مقتنع بموضوع الدوائر المتعددة".
وأوضح المصدر، أن "طبيعة الخلاف في بعض الوحدات الاداريه وضم هذه الوحدات، فضلا عن وجود مقترح لتجاوز الخلاف بالتصويت على دوائر كل محافظة بشكل منفصل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: خلافات بين الكتل السياسية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.