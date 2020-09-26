انجاز رياضي غير مسبوق.. لاعبة مصرية تتأهل لبطولة رولان جاروس للتنس

2020-09-26 | 13:55
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أشاد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، بتأهل لاعبة التنس الأرضي ميار شريف إلى الدور الرئيسي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس رولان جاروس إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس فى سابقة وإنجاز رياضى غير مسبوق الرياضة المصرية.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بمواصلة التألق والأداء المتميز للاعبة ميار شريف في مختلف البطولات الدولية التي تشارك في منافساتها، وتقديم مستوى مُشرف في المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس لاسيما وهي أول مصرية تتأهل للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في إنجاز رياضي.
وأثنى وزير الشباب والرياضة على اللاعبة ميار شريف التي تعد بطلة مصر فى لعبة التنس ونجاحها فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد الفوز بذهبية منافسات التنس في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب العام الماضي، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة، مشيراً إلى المتابعة مع الاتحاد المصرى للتنس بشأن الاستعدادات الخاصة لمختلف البطولات وفي مقدمتها دورة الألعاب الاوليمبية.
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