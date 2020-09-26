بـ 10 مليون دولار.. العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة لمواد التجميل الايرانية

ونقلت وكالة انباء فارس عن لطيفي قوله إن "ايران صدرت منتجات صحية وتجميلية بقيمة لامست 10.599 مليون دولار لـ 21 بلدا في 5 شهور فترة 20 آذار حتى 20 آب 2020".

وأوضح أن "صادرات المنتجات الصحية والتجميلية بلغت 13765 طنا في الفترة المذكورة".



ونوه الى أن "المنتجات تشمل الشامبو والمنتجات الصحية والتجميلية الخاصة بالوجه والبشرة والاضافر والايدي والارجل ، فضلا عن المساحيق المضغوطة للاستهلاك التجميلي وتلك المخصصة للعناية بالبشرة وانواع مضادات أشعة الشمس ومعاجين الاسنان والصابون وغيره".

أكد أن "من الدول المستوردة للمنتجات الصحية والتجميلية في هذه الفترة، العراق وافغانستان وبريطانيا والمانيا وكندا والنمسا وهونغ كونغ، والكويت وعمان والامارات وروسيا والبحرين وتركيا وآذربيجان وأرمينيا وكازاخستان".



ولفت الى أن "كل من افغانستان والعراق وآذربيجان تصدرت قائمة الدول المستوردة".