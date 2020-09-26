اجتماع بين الحلبوسي وقادة الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماع مع قادة الكتل البرلمانية كافة لغرض التوصل الى اتفاق بشأن حسم الدوائر الانتخابية خلال جلسة اليوم".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته اليوم لمناقشة قانون الانتخابات وصيغة الدوائر الانتخابية في القانون.