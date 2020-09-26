نائب يدعو لجنة مكافحة الفساد للتحرك على ملف البطاقة التموينية

دعا النائب غايب العميري، السبت، الحكومة الى التحرك المباشر من خلال لجنة بمكافحة الفساد على ملف البطاقة التموينية لتأمين الامن الغذائي للمواطن.
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