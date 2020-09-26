الجبهة الثورية بالسودان تطالب بتصفية التمكين الاقتصادي للنظام البائد

طالب ياسر سعيد عرمان ممثل وفد الجبهة الثورية، حكومة عبدالله حمدوك بتصفية التمكين الاقتصادي لنظام الإخوان البائد، وأن يكون هذا الأمر شيئا أساسيا.



طلب عرمان جاء خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان، والذي ينعقد بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم.

وأشار إلى أن تحقيق السلام وتنفيذه سيكون أحد أهم العناصر الداعمة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأكد أن الجبهة الثورية لم تشارك في مراحل الإعداد للمؤتمر إلا أنه تعهد بأن يلعبوا دورا إيجابيا في مداولاته وتجاه مخرجاته.

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ونبه ممثل وفد الجبهة الثورية إلى أن روشتة العلاج للاقتصاد ينبغي أن تكتب وتخرج من السودان.

وانطلقت السبت أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان، بحضور الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة".



ومن المزمع أن يناقش المؤتمر على مدى 9 جلسات في 3 أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشه من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.