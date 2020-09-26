دهوك العراقية تحت القصف التركي مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر عسكري بإقليم كردستان شمالي العراق، السبت، أن المدفعية التركية قصفت منطقة جبلية في محافظة دهوك، ما تسبب باندلاع النيران في مزارع السكان.

وقال المصدر، لوسائل إعلام عراقية، إن "المدفعية التركية قصفت سلسلة جبل خامتير المطل على ناحية دركار الحدودية مع تركيا شمالي قضاء زاخو".

وأضاف أن القصف تسبب بإحراق مساحات زراعية واسعة في المنطقة.

وكثفت تركيا هجماتها البرية والجوية والمدفعية على مناطق حدودية في إقليم كردستان منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

Advertisements

ولا تزال العمليات التركية مستمرة داخل أراضي إقليم كردستان، حيث يتواصل قصف المناطق الحدودية.

واستدعت وزارة الخارجية السفير التركي مرتين، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على إثر تلك العمليات.

ودعت الرئاسة العراقية، في بيان، تركيا إلى "إيقاف الانتهاكات التي تطول السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة وخرقها للأجواء التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت سابقاً أن العراق تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات على أراضيه.