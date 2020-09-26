بسجل إرهابي حافل.. القبض على قيادي داعشي في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الاستخبارات العراقية، السبت، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقال بيان للسلطات العراقية، إن الموقوف عمل في السابق ضمن "جيش رجال الطريقة النقشبندية" وتنظيم "القاعدة".

وأوضح البيان أنه تم القبض على الداعشي في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك، مشيرا إلى أن القيادي الداعشي تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة، منها العمل فيما يسمى جيش رجال الطريقة النقشبندية الإرهابي في عام 2007.

كما عمل في صفوف عصابات القاعدة في عام 2009 ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين وشغل منصب آمر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

ولفت البيان إلى أن الموقوف من عائلة داعشية حيث ينتمي اثنان من أشقائه لصفوف عصابات داعش الإرهابي.

Advertisements

والخميس الماضي، أعلن الجيش العراقي انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، فإن العملية العسكرية تستهدف الحدود الفاصلة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وعلى الرغم من إعلان العراق قبل أكثر من عامين، دحر "داعش" والقضاء عليه عسكريا، إلا أن مناطق متفرقة في البلاد وخاصة الشمال، تشهد نشاطا لخلايا نائمة وفلول للتنظيم المتطرف.

ومن وقت لآخر يشن داعش هجمات تستهدف القوات العراقية والمدنيين، ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة.