"الخليج": في عالم يشهد صراعات وحروباً وكوارث يجب أن تتجدد الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها بعنوان " تجديد الأمم المتحدة" ان ديباجة ميثاق الأمم المتحدة نصت عى تحديد وتأكيد ثوابت، وهي: إنقاذ الأجيال المقبلة من الحروب، والإيمان بحقوق الإنسان وكرامته، وأن يعيش العالم معاً في سلام وحسن جوار وتسامح. في حين نص الميثاق في مقدمته على حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، وأن تكون الأمم المتحدة مرجعاً لتحقيق كل هذه الأهداف.



وأضافت صحيفة "الخليج"، الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، ان خمسة وسبعون عاماً انقضت على قيام المنظمة الدولية، ولم تستطع أن تحقق الكثير من أهدافها، بل وقعت ضحية صراعات دولية، واصطفافات أدت إلى حروب باردة بين دولها، وأخرى ساخنة بالوكالة هلك فيها الملايين، إضافة إلى محاولات للهيمنة والاستعمار الجديد واستباحة سيادة العديد من الدول، وانتهاك حقوق الإنسان، وفشل في نزع أسلحة الدمار الشامل، وعدم القدرة على حل النزاعات بالوسائل السلمية، ناهيك عن عدم القدرة على حماية الكرة الأرضية من الاحترار المناخي، وتبدّى أخيراً إدخال وباء"كورونا" الذي ضرب العالم كجزء من الصراع السياسي.

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و أشارت الصحيفة الى انه تعاقب على رئاسة المنظمة الدولية حتى الآن تسعة أمناء عامين حاولوا جميعاً إخراجها من مأزقها، من خلال المطالبة بتحقيق إصلاحات هيكلية تحقق لها المزيد من الفعالية والقدرة على تحقيق أهداف الشعوب، وفقاً لميثاقها، وخصوصاً ما يتعلق بتنفيذ مقرراتها التي ظلت رهينة حق القوى الكبرى في استخدام "الفيتو" لعشرات المرات، ما حال دون تحقيق أهداف لها علاقة بحقوق الشعوب، وحماية الأمن والسلم الدوليين.

و اختتمت صحيفة الخليج افتتاحيتها مؤكدة انه في عالم يشهد صراعات وحروباً وكوارث ومجاعات وفقراً، يجب أن تتجدد الامم المتحدة ، وأن تكون قادرة فعلاً على تمثيل كل شعوب الأرض