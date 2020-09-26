أنور قرقاش: منطق الدول والمليشيات لا يتساويان.. درس عربي يتكرر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انتقد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، منطق المليشيات الإرهابية بالمنطقة العربية الذي يقدم مصالحها على حساب الدول.



وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، السبت، قال قرقاش: "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر".

تغريدة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية جاءت بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

وعزا أديب اعتذاره إلى أن التوافق الذي قبل على أساسه مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية لم يعد موجوداً، في إشارة لتمسك الثنائي الشيعي بتسمية وزير المالية والوزراء الشيعة، بما يتعارض مع المبادرة الفرنسية.

Advertisements

وكان اليومان الأخيران قد شهدا مشاورات سياسية مكثفة وتم الحديث عن بعض الأجواء الإيجابية نتيجة طرح رئيس الحكومة السابق مبادرة تقضي بأن يسمي "أديب" وزيرا للمالية وبالتالي إبقاء هذه الوزارة مع الشيعة.

لكن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) عاد وطرح قضية أخرى وهي أن يسمي بنفسه أيضا جميع الوزراء الشيعة في الحكومة وهو ما رفضه أديب ومعظم الفرقاء السياسيين.

واعتذار أديب يعني بقاء حكومة حسان دياب في تصريف الأعمال إلى حين دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

ومنذ أسبوع، جهز مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إلا أن تدخلا من ماكرون "شخصيا" دفعه لإرجاء الخطوة في محاولة أخيرة نحو الحل وهو ما لم يحدث.

والجمعة، عقد رئيس الوزراء المعتذر لقاء مع ممثلي حركة أمل وحزب الله لكنه انتهى دون التوصل إلى أي نتائج إيجابية.