شكرا لقرائتكم المبعوثة الأممية: يجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شددت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، في مقابلة خاصة مع "العربية"، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام، مؤكدة أنه من غير المقبول استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا.
وحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
كما دعت ويليامز إلى حماية مدينة سرت والمناطق المحيطة بها، لأنها تعد منطقة استراتيجية وسط ليبيا، حيث توجد منابع النفط الليبي.
وأضافت: "لدينا تركيز كبير على حماية مدينة سرت والمناطق المأهولة الأخرى في المنطقة الوسطى في ليبيا.. أود أن أشير أيضًا إلى أن هذا هو قلب البنية التحتية النفطية في ليبيا، حيث يقع الهلال النفطي في المنطقة الوسطى.. أكثر من 90% من ثروة ليبيا، مصدرها النفط.. لهذا علينا حماية البنية التحتية للنفط هناك".
وقالت إنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا.
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