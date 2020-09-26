إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "قويسنا- شبين الكوم" وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا بتصادم سيارتين ملاكي ما أسفر عن إصابة شخصين.

جرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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