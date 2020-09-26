بالصور.. تشييع جنازة شقيقة وزير المجالس النيابية الأسبق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شيع العشرات من أهالي الإسكندرية، ظهر اليوم السبت، جنازة الدكتورة ماجدة شهاب، شقيقة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق.

وشارك "شهاب" في صلاة الجنازة على شقيقته بمسجد المواساة بمنطقة الشاطبي قبل أن يواري جثمانها الثرى بمدافن الأسرة بمقابر المنارة وسط الإسكندرية.

وقدمت جامعة الإسكندرية العزاء للدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، والدكتور مجدي شهاب عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الأسبق، لوفاة شقيقتهما الدكتورة ماجدة شهاب.

يذكر أن الدكتور مفيد شهاب، مواليد الإسكندرية يناير 1936، وشغل منصب رئيس جامعة القاهرة السابق، ووزير التعليم العالي السابق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية.