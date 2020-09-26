التنمية المحلية: مركز سقارة ينتهي من 7 دورات استفاد منها 140 متدربًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء دورات الأسبوعين الماضيين في الخطة التدريبية للعام الحالي (2021/2020)، وتضمنت 7 دورات تدريبية بإجمالي 80 ساعة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين في مجالات المراكز التكنولوجية والشؤون المالية والشؤون القانونية والتحول الرقمي والتفتيش المالي والإداري والشؤون الهندسية متضمنة أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والموارد البشرية والتدريب.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدورات استفاد منها 140 متدرباً من جميع المحافظات وقد حظيت باهتمام كبير لتمكين المتدربين في محافظاتهم والاستفادة منهم في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم بالمحافظات.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينظم خلال الأسبوع الجاري 4 دورات تدريبية جديدة يستفيد منها 125 متدرباً، مؤكداً اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثاني من الموظفين بهدف رفع مهاراتهم وكفاءتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

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وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تلك الدورات تتضمن تنمية قدرات العاملين في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال استشراف المستقبل ومؤشرات التنمية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالصناديق الخاصة والشئون المالية ومشروعات إدارة المواقف والساحات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التي يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة في الارتقاء بالوضع القائم في كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات.

ولفت اللواء شعراوي، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال فترة التدريب نظراً للظروف الحالية والإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.