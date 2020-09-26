ضبط 5 أشخاص أثناء سرقتهم 35 ألف لتر سولار من خط بترول في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 35 ألف لتر سولار وقطعتي سلاح ناري أثناء محاولة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالسويس. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، أفادت باضطلاع بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات أنابيب البترول بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط 5 أشخاص حال محاولتهم سرقة كمية من المواد البترولية من خلال تركيب محبس على أحد الخطوط التابعة للشركة المشار إليها بالمنطقة الجبلية بطريق القطامية القديم بدائرة القسم وبحوزتهم (سيارتين فنطاس محملين بالمواد البترولية "السولار" بإجمالي حمولة 35 طن)، وكذا (2 فرد خرطوش). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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